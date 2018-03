ROMA – L’agente Pierluigi Trina, originario di Gallese (Viterbo) in servizio presso il Reparto operativo speciale della Polstrada a Roma, ha incontrato all’ospedale Umberto I, insieme al collega Massimo Severoni, l’uomo olandese di 48 anni, colpito da un infarto, in via Milano e salvato grazie all’intervento immediato dei due agenti che erano nelle vicinanze.

“È stato un incontro commovente – ha raccontato Trina al Messaggero – soprattutto nel momento in cui ci ha ringraziato per avergli salvato la vita. Era presente anche la moglie, che a sua volta ha avuto parole di elogio per noi, per la Polizia, i medici del 118 che hanno soccorso il marito e quelli dell’ospedale romano, che lo hanno preso in cura. Torneremo a trovarlo subito dopo l’intervento a cui verrà sottoposto venerdì”.

L’episodio si è verificato venerdì mattina. I due agenti erano in servizio nel centro storico di Roma, quando il gruppo di olandesi gli ha chiesto aiuto poiché un loro compagno si era improvvisamente accasciato a terra. L’intervento, prima manuale e poi con un defibrillatore, messo a disposizione dal Museo Nazionale, è stato provvidenziale: ha permesso a una ambulanza del 118 di arrivare in tempo utile per trasferire l’uomo in ospedale, scortato dagli stessi agenti.