ROMA – Il Ponte Palatino, che a Roma è meglio noto come Ponte degli Inglesi, è stato chiuso per alcune ore la mattina di venerdì 9 novembre. Pare si sia staccata una fascia di ferro nella parte sottostante al passaggio dei veicoli. Il transito è stato successivamente ripristinato, ma è stato vietato ai mezzi pesanti.

In mattinata si è verificato il distacco di una fascia di ferro che si trova sotto il manto stradale nella parte inferiore del ponte. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto per accertamenti tecnici con una squadra e nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). A scopo precauzionale il ponte rimane chiuso per i mezzi pesanti, mentre possono circolare auto e pedoni.

Il ponte Palatino è quello che collega il Lungotevere Aventino (all’altezza più o meno di Bocca della Verità) al Lungotevere degli Anguillara (in zona Trastevere all’altezza più o meno dell’Isola Tiberina). Viene chiamato Ponte degli Inglesi perché il senso di marcia è invertito rispetto a quanto accade solitamente nelle strade. La viabilità della corsia di destra e quella della corsia di sinistra ricalcano appunto il modello adottato dal codice della strada nei Paesi britannici (o nelle loro ex colonie, tipo Malta).