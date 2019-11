Roma, portiere muore cadendo nella tromba dell’ascensore

ROMA – Tragedia questa mattina, 27 novembre, a Roma. Un portiere di un palazzo in piazza Santi Apostoli, in pieno centro, è precipitato nella tromba dell’ascensore ed è morto sul colpo. La vittima, 64 anni, secondo le prime verifiche, avrebbe perso l’equilibrio mentre provava a far ripartire l’ascensore che si era bloccata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118. Purtroppo per la vittima, dopo un volo di circa dieci metri, non c’era più nulla da fare. In corso le verifiche utili per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fonte: ANSA.