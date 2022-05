Roma, precipita nel cortile condominiale in via Mattia Battistini: grave 16enne (foto d’archivio Ansa)

Una ragazzina di 16 anni è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Gemelli di Roma dopo essere stata soccorsa nel cortile condominiale di uno stabile in via Mattia Battistini. Secondo la prima ricostruzione la ragazzina sarebbe precipitata da un appartamento. La giovane, soccorsa dal personale del 118, perdeva sangue dalla testa e dalla bocca. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.