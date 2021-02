Roma, primo sabato giallo: tutti al parco e al ristorante, chiusure in via del Corso e piazze della movida (Foto Ansa)

Tutti al parco e al ristorante nel primo weekend giallo di Roma. Folla anche in centro, tante le persone che si sono riversate contemporaneamente in via del Corso, una delle più importanti strade dello shopping romano. Al punto che i vigili hanno dovuto chiudere la via in alcuni punti per far defluire la gente.

Stessa situazione in altre zone del Tridente e in diverse piazze della movida cittadina: da San Lorenzo a piazza Bologna. Insomma, i romani hanno riempito le strade, i parchi e il litorale – non sempre con le mascherine sul volto – mettendo in allarme le istituzioni.

“Serve il rispetto del distanziamento e l’utilizzo della mascherina altrimenti ci troveremo costretti di nuovo a applicare misure restrittive”, ha messo in chiaro l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

L’appello della sindaca Raggi

L’appello della sindaca Virginia Raggi via social non si è fatto attendere: “Invito tutti al rispetto delle regole, indossiamo la mascherina e manteniamo il distanziamento previsto. Ricordiamoci che l’emergenza non è finita, continuiamo ad essere responsabili così come abbiamo fatto finora. Non vanifichiamo gli sforzi fatti. #NonAbbassiamoLaGuardia”.

Nel Lazio, infatti, si registrano ancora oltre mille nuovi positivi e 38 morti giornalieri e come sottolinea la Regione, se è vero che “diminuiscono i casi e le terapie intensive, aumentano i decessi e i ricoveri”. Insomma, non è ancora il momento di abbassare la guardia. Neanche in una giornata di sole.

Italia in giallo, folla anche ad Ostia

Folla anche a Ostia, meta di mare scelta da tante famiglie e bambini in costume di carnevale. Presenti non solo numerose pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale per i controlli, ma anche il dirigente in persona per verificare la situazione. In piazza dei Ravennati un assembramento si è poi sciolto all’arrivo degli agenti.

Se il lungomare e il centro della Capitale (il Tridente e piazza Navona in particolare) sono stati sorvegliati speciali in questo primo sabato giallo nel Lazio, si sono rese necessarie chiusure temporanee – a soffietto in gergo – per assembramenti anche in piazza Bologna e a San Lorenzo.