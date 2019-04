ROMA – E’ volato giù dal terzo piano della scuola. Sono gravi le condizioni di un professore del Liceo Vivona a Roma. L’uomo è stato soccorso nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra di un bagno. Il dramma si è consumato intorno alle 9:15 di venerdì 26 aprile nell’istituto scolastico situato nel quartiere Eur.

Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Al momento si propenderebbe per il tentato suicidio. L’insegnante, un uomo di 48 anni, lavorava da tempo nella scuola e stamattina, quando è finito giù, era in attesa di iniziare l’orario di lezione. A dare l’allarme un collaboratore scolastico che l’ha visto in cortile.

Ad assistere alla scena dei soccorsi anche alcuni studenti. Il professore è stato portato in codice rosso all’ospedale San Camillo: avrebbe riportato delle fratture ma sembra non sia in pericolo di vita. (Fonte: Ansa).