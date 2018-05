ROMA – Nuovi tram, anche in centro, ma anche l’ipotesi di un’altra funivia, questa volta a Monte Mario. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Sono alcune delle idee emerse nelle votazioni on line dei cittadini romani per il Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums).

Tra i progetti già nel Pums che il M5S in Campidoglio definisce prioritari ci sono: il prolungamento della ferrovia Termini Giardinetti con una deviazione fino a Tor Vergata per servire anche l’università; i tram su via Cavour e su via Tiburtina, le funivie Casalotti e Magliana.

Tra le proposte dei cittadini che devono ancora essere valutate un’altra funivia sul versante di Monte Mario. “La funivia di Monte Mario? Ci sono dei ragionamenti in corso. Al momento siamo molto concentrati sulla funivia di Casalotti dove stiamo andando avanti con i progetti di fattibilità”, ha risposto Raggi.