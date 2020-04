ROMA – Tragedia sabato pomeriggio, 18 aprile, in un appartamento della periferia di Roma, a Tor Marancia, in via Annio Felice. Una ragazza di 15 anni è stata trovata sul divano senza vita dal padre.

Dopo aver pranzato con la madre e la nonna la ragazza si era sdraiata per riposare e sarebbe morta per cause naturali. A trovarla, appunto, il padre, rientrato a casa intorno alle 17:30.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti dei commissariati Tor Carbone, Esposizione e Colombo. La salma è a disposizione del medico necroscopo.

Il pm di turno, Eugenio Albamonte, ha rilasciato la salma a disposizione dei genitori i quali potranno chiedere, se lo ritengono, ulteriori accertamenti autoptici per capire l’origine del malore. (Fonte: Il Messaggero)