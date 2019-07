ROMA – Una ragazza di 30 anni è stata trovata senza vita nella tarda serata di lunedì 8 luglio, poco dopo le 23, nella sua abitazione in via Alessandro Soliveri, in zona Torrevecchia, a Roma. A dare l’allarme i genitori che non riuscivano a rintracciarla da due giorni. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della stazione Monte Mario. Al momento si ipotizza la morte per overdose, ma sarà necessaria l’autopsia. In casa sono state trovate tracce di droga e una pipetta per fumare crack.

Fonte: Agi.