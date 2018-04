ROMA – Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito e rapinato da quattro uomini mentre era con la fidanzata in un parco alla periferia di Roma.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 aprile su via Magliana Nuova.

Il 15enne ha raccontato ai carabinieri giunti sul posto che poco prima, mentre si trovava in un’area verde in zona villa Bonelli, è stato avvicinato da 4 uomini, probabilmente nomadi, che lo hanno aggredito e rapinato di uno smartphone e di una collanina d’oro. Un pestaggio avvenuto davanti alla fidanzatina.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale per una frattura alla mandibola e giudicato guaribile in 30 giorni. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri.