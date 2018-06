ROMA – Un ragazzo di 19 anni è stato investito da un’auto nella notte mentre attraversava la strada all’altezza di piazza Trilussa, a Trastevere, nel centro di Roma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo dove è finito in codice rosso. Alla guida dell’auto, una Toyota Aygo, una donna di 47 anni. Sul posto per i rilievi del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.

La donna è risultata negativa ai test droga e alcol. L’incidente è avvenuto all’una e mezza di notte, il ragazzo è stato investito esattamente sull’attraversamento pedonale sul tratto Lungotevere Raffaello Sanzio, all’altezza di Piazza Trilussa.