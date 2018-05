ROMA – Notte di terrore nella villa all’Olgiata di Beatrice Iannozzi, la proprietaria del noto locale notturno di Via Veneto Jackie O’. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per fortuna senza conseguenze perché i rapinatori che hanno tenuto segregati cinque domestici per qualche ora durante la notte tra venerdì e sabato 26 maggio alla fine se ne sono andati senza aspettare l’alba. E soprattutto la Iannozzi, che aveva tirato tardi nel locale con gli ospiti e che rientrando ha dovuto solo constatare l’effrazione e liberare i membri del personale di servizio.

Cosa volevano i banditi armati e incappucciati? Come hanno fatto a penetrare nel comprensori dell’Olgiata, difeso da sbarre e protetto da guardie armate? L’ipotesi più accreditata al momenti è che puntassero alla cassaforte e aspettavano la proprietaria per farsi dare la combinazione. Oppure, non è escluso volessero rapirla.