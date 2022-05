Roma, rapinatore preso e rilasciato due volte: arrestato al terzo tentativo

Preso e rilasciato due volte alla fine il rapinatore lo hanno arrestato al suo terzo tentativo. Protagonista assoluto della storia un nigeriano di 22 anni che è riuscito nella non facile impresa di farsi prendere e liberare per ben due volte. Teatro della vicenda è Roma.

Il terzo tentativo

Alla terza però non è andata benissimo. Il 22enne, raccontano le cronache, è stato infatti arrestato dopo essere stato fermato dall’equipaggio di una pattuglia del distretto di Fidene con la collaborazione della Municipale. Chissà se adesso il 22enne verrà rilasciato di nuovo. In fondo: perché no a questo punto? Si potrebbe puntare al record. Non resta che aspettare qualche mese.