Roma: non rispettano l’alt, sparano contro i poliziotti e scappano. Caccia all’uomo

ROMA – Non rispettano l’alt, sparano contro i poliziotti e poi fuggono. Paura all’Eur, Roma, dove alcuni banditi, a bordo di una jeep, ieri sera, martedì 10 marzo, non si sono fermati a un posto di blocco e, dopo aver fatto fuoco contro gli agenti e dopo aver abbandonato l’auto, sono fuggiti via a piedi. Tutto è avvenuto in via dell’Archeologia intorno alle 21,45. A raccontare la notizia è il Messaggero.

In corso la caccia all’uomo. Al momento però non si hanno altre notizie.

Fonte: Il Messaggero.

Bonafede e le rivolte nelle carceri.

“Sono state portate avanti da almeno 6000 detenuti su tutto il territorio nazionale” le rivolte nelle carceri. Il “bilancio complessivo è di oltre 40 feriti della polizia penitenziaria cui va tutta la mia vicinanza e l’augurio di pronta guarigione) e purtroppo di 12 morti tra i detenuti per cause che, dai primi rilievi, sembrano perlopiù riconducibili ad abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al Senato.

“La task force all’interno del Ministero” sulle carceri “sta preparando – continua Bonafede – possibili interventi per garantire, da un lato, i poliziotti penitenziari e, dall’altro lato, i detenuti. Ma bisogna mantenere la calma ed essere uniti con una consapevolezza. Questo è un momento difficile per il Paese, ma è nostro dovere chiarire, tutti insieme, che lo Stato italiano non indietreggia di un centimetro di fronte all’illegalità”.

Fonte: Ansa.