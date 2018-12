ROMA – Cena di Natale con rissa in un ristorante a Roma: a darsele di santa ragione sono state tre donne sudamericane, due peruviane di 53 e 54 anni e una dell’Honduras di 38 anni, tutte innamorate dello stesso uomo. Le tre, incensurate e residenti a Roma, sono state arrestate con l’accusa di rissa.

A scatenare la zuffa in un ristorante del quartiere Prati sarebbe stata la gelosia scatenata dall’amore conteso per uno stesso uomo, attuale compagno di una delle donne coinvolte ed ex di un’altra. Tra lo stupore degli altri avventori del locale le donne hanno cominciato ad accapigliarsi: per fermarle è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri.

Ad avere la peggio tra le tre è stata la cittadina originaria dell’Honduras, che è stata dimessa dall’ospedale con 7 giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate. Tutte e tre sono quindi finite agli arresti domiciliari, nelle rispettive abitazioni in attesa di comparire dinanzi al giudice.