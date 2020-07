Ha provocato un incidente stradale attraversando la Tangenziale, a Roma, a piedi e completamente ubriaco.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 28 luglio, nel quartiere Trieste Salario, a Roma, all’altezza dello svincolo per viale Somalia. L’uomo che ha causato il tamponamento è un uomo rom, proveniente da un’insediamento abusivo che si trova nei pressi della Tangenziale.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso i due automobilisti feriti.

Un episodio non nuovo a chi percorre ogni giorno quella strada, una delle arterie principali di Roma. Spesso, infatti, queste persone percorrono in maniera imprudente la Tangenziale, mettendo così in pericolo la propria incolumità oltre quella dei guidatori. (fonte ROMAH24)