ROMA – Sampietrini in vendita a Roma. La pavimentazione tipica di molte strade romane è da tempo oggetto di dibattito, anche a causa della scarsa manutenzione.

Di recente il Campidoglio ha deciso di rimuoverli dalle strade più trafficante del centro storico e metterne in stradine pedonali meno frequentate. Ma i sampietrini “usati” troveranno una nuova vita. Verranno infatti messi all’asta come souvenir, con tanto di teca e logo ufficiale del Comune di Roma, spiega Leggo.

Una scelta che, secondo gli esperti del Campidoglio, potrebbe portare alle casse comunali un tesoretto inaspettato, considerato che ogni sampietrino verrà venduto ad un prezzo tra i 15 e i 45 euro, non è ancora chiaro se su Amazon, eBay o negli infopoint di Zetema.

Gli americani, del resto, apprezzano, tanto che in passato c’è chi è stato sorpreso a portarsene via senza autorizzazione e tutt’ora i negozianti del centro storico riferiscono di molti turisti che sfidano la legge e se li portano via.

C’è anche una società privata che ha avviato un discreto business trasformando i sampietrini dismessi in complementi di arredo (lampade, armadi o salvadanai) e vendendoli in un catena di librerie come ‘pezzi numerati’ a partire da 40 euro per il ‘pezzo semplice’. E presto il commercio dei sampietrini potrebbe quindi diventare ufficiale anche con il logo del Comune. (Fonte: Leggo)