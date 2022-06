Roma, San Pietro e Paolo: cosa c’è da vedere o da ascoltare. Giornata di festa infrasettimanale a Roma domani 29 giugno: la città è pronta a dispensare una ricca offerta di spettacoli a San Pietro e Paolo.

Per gli amanti del rock un gradito ritorno: alla cavea dell’Auditorium Parco della Musica gli Skunk Anansie con Skin, l’esuberante front-leader che non ha perso l’anima punk così come l’amore (ricambiato) per Roma. Serata speciale per i 25 anni di carriera della band.

Per gli amanti del jazz (e del fresco di una villa romana) a Villa Celimontana arriva la Scoop Jazz Band, composta da un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues.

A Fregene, va in scena il Flower Party, evento fricchettone chic: dalle 18 alle 2 di notte, pantaloni a campana, camicie paisley e profumo di anni ’70.

Tramonto al Coppedè

Appuntamento , alle 18, in piazza Mincio alla Fontana delle Rane. Si va alla scoperta di quell’eccentricità architettonica unica nel suo genere che corrisponde al quartiere costruito dall’architetto Gino Coppedè tra il 1913 e il 1926. Si attenderà un tramonto che si annuncia tra i più suggestivi in città.

I film del Cinema in piazza, il programma

Per gli amanti del cinema in piazza, ecco cosa faranno vedere le arene del circuito “Il cinema in piazza” (gratis e senza prenotazione).

A piazza San Cosimato a Trastevere, sarà proiettato il film “Il delitto perfetto” di Alfred Hitchcock; al Parco della Cervelletta “Frankestein Junior” di Mel Brooks. Al Parco di Monte Ciocci”Rosso Sangue” di Leos Carax.