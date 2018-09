ROMA – E’ entrato nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma, vicino a piazza San Pietro, e ha danneggiato la statua di San Luigi Gonzaga e l’altare con una colonna di gesso presa dalla cappella. Poi, non pago, ha minacciato anche una suora che tentava di fermarlo. L’uomo, un cittadino polacco, è stato poi bloccato dai carabinieri della stazione San Pietro e portato in caserma.

L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di venerdì mattina. All’uomo saranno contestati i reati di danneggiamento aggravato e violenza privata. Dopo l’arresto sarà portato nel carcere di Regina Coeli. Al momento non sarebbe emerso alcun movente dietro al gesto.

Si attendono ora i sopralluoghi dei tecnici della Soprintendenza di Roma per valutare l’entità del danno.