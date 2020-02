ROMA – Ancora un guasto alle scale mobili della linea metropolitana di Roma. Un gradino si è rotto alla stazione metro di Furio Camillo nel tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.

La scala mobile è stata messa in sicurezza e non è stato necessario chiudere la stazione. Sul posto è arrivata anche la polizia. Secondo quanto si è appreso, non sono rimaste coinvolte persone nel cedimento del gradino della scala mobile.

Solo pochi giorni fa Atac, l’azienda del trasporto pubblico romano, aveva reso noto di aver effettuato il collaudo di una scala mobile proprio nella stazione di Furio Camillo. Non è chiaro se fosse lo stesso impianto.

Nemmeno un anno fa, a marzo dello scorso anno, era crollato un gradino alla stazione metro Barberini, mentre ad ottobre del 2018 un analogo cedimento era avvenuto alle scale mobili della stazione metro Repubblica, coinvolgendo anche i tifosi del CSKA Mosca, a Roma per una partita. (Fonte: Ansa)