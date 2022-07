Roma, schiacciato da alcuni pannelli di legno: morto operaio 47enne

Un operaio di 47 anni è morto oggi, lunedì 18 luglio, a Roma. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 7.15 in una falegnameria in via dell’Affogalasino, nella zona del Trullo.

La prima ricostruzione

In base ad una prima ricostruzione l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni pannelli di legno che stava trasportando. Sul caso al lavoro la polizia, nel luogo della tragedia anche la Scientifica per i rilievi.

L’operaio morto a Lecco

Sempre oggi un altro operaio, di 58 anni è deceduto all’ospedale Manzoni di Lecco. Il 58enne, di origine straniere, rimasto schiacciato in un’azienda edile di Introbio (Lecco).

L’incidente

Il 58enne aveva appena iniziato il turno di lavoro, quando – per cause al vaglio dei carabinieri – è rimasto schiacciato da un mezzo in movimento. Subito soccorso dai colleghi, è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale, dove è morto per i traumi riportati al torace. Il 58enne risiedeva con la famiglia a Pasturo. E’ stata aperta dalla Procura di Lecco un’inchiesta, Oltre ai carabinieri, sono in corso accertamenti da parte dei tecnici di Ats sulle misure di sicurezza adottati dalla ditta.