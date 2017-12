ROMA – Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un palo sulla Cristoforo Colombo a Roma il 7 dicembre. Per il conducente della vettura, un ragazzo di 22 anni, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Le tre amiche che erano con lui invece sono state trasportate in codice rosso in ospedale e le condizioni sono gravi.

Il sito Repubblica scrive che per liberare i 4 giovani rimasti intrappolati nelle lamiere della Peugeuot 308 che si è schiantata all’altezza del quartiere Eur sulla via Cristoforo Colombo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco: