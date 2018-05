ROMA – Un ragazzo di 28 anni è morto nello schianto della sua moto contro un’auto in via del Casale di San Pio V a Roma poco dopo la mezzanotte del 28 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’impatto è stato violentissimo e il giovane motociclista è morto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, la moto Suzuki Gsx guidata dalla giovane vittima si è schiantata contro una Ford Focus all’altezza del civico 6 di via del Casale di San Pio V e l’impatto è stato tremendo.

La vittima è stata sbalzata dalla sella ed è morta sul colpo, inutile ogni tentativo di rianimarlo sul posto. La salma è stata portata al Policlinico Gemelli e la polizia locale lavora per ricostruire la dinamica dell’incidente.