ROMA – Domani, venerdì 12 aprile, a Roma sciopereranno i bus della Tpl, il consorzio (privato) che gestisce parte delle linee periferiche dei bus della Capitale.

Ad indire lo sciopero è il sindacato Usb che ha annunciato di voler incrociare le braccia per 24 ore. Si fermeranno così i mezzi pubblici Tpl che in città gestisce circa 100 linee di bus. Lo stop sarà in vigore dalle ore 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Il servizio sarà invece regolare sulle linee di Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato. Normale servizio, quindi, per treni, metropolitane, bus extraurbani e per tutte le linee di bus gestite da Atac.

Il problema che si aggiunge ai problemi derivanti dalla Formula E, con strade chiuse in quel quadrante della città e linee Atac e Tpl deviate.

Già ggi, giovedì 11 aprole, la zona dell’Eur ha fatto registrare una giornata da bollino rosso per quanto riguarda il traffico, con un ragazzino di 11 anni che è deceduto a causa del ritardo dell’arrivo dell’ambulanza.

Le motivazioni della protesta in una nota di Usb:

“Non è bastato lo sciopero del 12 febbraio per fermare l’arroganza delle aziende nei confronti dei lavoratori che da anni stiamo denunciando, a testimonianza di come l’affidamento del servizio pubblico alle aziende private abbia soltanto peggiorato le condizioni dei lavoratori e dell’utenza. I lavoratori continuano a subire ritardi nel pagamento degli stipendi, mancati versamenti nei fondi pensioni, continue pressioni anche per avere un solo giorno di permesso. In assenza delle condizioni di sicurezza previste dal codice stradale, verificate dal conducente prima della partenza di qualsiasi vettura, il datore di lavoro di tutta risposta procede nei confronti del lavoratore con la contestazione disciplinare”.

“Le inadempienze contrattuali del Consorzio Roma Tpl non dovrebbero essere più tollerate da Roma Capitale che ne è responsabile in solido: la sicurezza degli utenti e la dignità dei lavoratori non possono essere un argomento di serie “B”, inchiodare le aziende alle loro responsabilità è un preciso dovere dell’amministrazione capitolina, verso il quale non può continuare a sottrarsi. In assenza di tutto questo, a noi non resta altro che continuare a scioperare”.

A seguire l’elenco delle linee che dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio,subiranno possibili stop:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Fonte: Today