Roma, scontro tra autobus, auto e tram: ferito autista dell’Atac

Incidente fra un autobus, un tram e un’auto nel centro di Roma.

Lo riferiscono i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi, quindi giovedì 2 luglio, in via Labicana, siamo nel centro di Roma, nei pressi del civico 4

Al momento – si apprende dai pompieri – risulta ferito un autista dell’Atac.

Da chiarire la dinamica dell’incidente.

Da una primissima ricostruzione della polizia locale si ipotizza che l’incidente sia stato provocato dal deragliamento del tram.

Sul posto i pompieri e la polizia locale per i rilievi.

Presenti per i soccorsi ben tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono intervenute e hanno lavorato con il Carro Sollevamenti e Autogru.

Presenti il Funzionario di Servizio e il Capo turno Provinciale.

Le prime ricostruzioni.

Racconta Roma Today:

“In particolare l’incidente è avvenuto intorno alle 17:15 di giovedì 2 luglio quando il tram che viaggiava in direzione di piazza del Colosseo è uscito fuori dai binari all’altezza di via Merulana impattando contro un autobus in transito ed una vettura ferma in sosta. Ferito l’autista del bus Atac.

Per consentire l’intervento dei soccorsi è stata chiusa al transito la corsia preferenziale di via Labicana in direzione dell’Anfiteatro Flavio.

Per rimuovere i due pesanti mezzi pubblici dai binari sono interventue tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con l’ausilio del Carro Sollevamenti e di una Autogru. Sul posto anche il Funzionario di Servizio e il Capo turno Provinciale. (Fonti: Ansa, Roma Today).