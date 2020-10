Brutto episodio di inciviltà a Roma, in un cassonetto del quartiere Prenestino trovato addirittura uno scooter.

Questa gravissimo fatto è stato raccontato da lastampa.it che ha ripreso una segnalazione pubblicata sulla pagina Facebook “Villa Gordiani” dal nome del parco nel quartiere romano del Prenestino dove è avvenuto l’episodio.

Parliamo delle primissime ore della giornata.

Un residente era andato a buttare la spazzatura prima di uscire da casa ma ha trovato il cassonetto già pieno.

Tutta colpa di uno scooter gettato in maniera vandalica nel cassonetto.

A questo punto il residente ha chiamato la Polizia Locale del Gruppo Casilino che ha aperto delle indagini.

Purtroppo questo degrado urbano non è una novità per la città di Roma. Né riguarda solamente il quartiere Prenestino.

Infatti basta girare per la Capitale per vedere cassonetti pieni di frigoriferi, condizionatori e chi più ne ha più ne metta.

Un fatto veramente grave visto che i cittadini romani, come quelli delle altre parti d’Italia, dovrebbero impegnarsi nella raccolta differenziata.

A Roma non c’è la differenziata, in tantissimi casi, ma nei cassonetti spesso alcune persone buttano anche grandi oggetti invece di smaltirli in maniera differente.