Sei svizzeri hanno rubato un palo segnaletico a Roma. E’ successo dopo la partita con l’Italia di sabato sera. Lo hanno sradicato e se lo sono portato nella casa vacanze dove alloggiavano.

Roma: sei svizzeri rubano un palo segnaletico

Sei svizzeri, tra i 28 e i 31 anni, sono stati denunciati per furto aggravato dai carabinieri. Arrivati a Roma per assistere a Italia-Svizzera, match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 disputata all’Olimpico, sono rientrati nella casa vacanze dove alloggiavano in Corso Vittorio Emanuele II, portando con loro un palo della segnaletica stradale, completo di segnale.

Il titolare dell’attività ricettiva, avendo notato la strana situazione dalle telecamere di sorveglianza interna, ha deciso di contattare il numero unico di emergenza 112. I carabinieri sono intervenuti recuperando il palo, risultato essere stato sradicato dalla sede stradale di Corso Rinascimento, che è stato consegnato poi al personale della polizia locale.

Italia-Svizzera 1-1: l’Italia rischia di non arrivare prima nel girone

Forse i tifosi svizzeri volevano “festeggiare” il buon risultato ottenuto in campo. Con il pareggio ottenuto, tutto viene rimandato all’ultima giornata. Oggi, lunedì 15 novembre, l’Italia gioca in Irlanda del Nord mentre la Svizzera ospita la Bulgaria. E, se l’Italia dovesse non vincere e vincere con scarto esiguo, ai Mondiali in Qatar rischia di andarci la Svizzera. A patto di battere in goleada la Bulgaria.