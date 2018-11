ROMA – E’ iniziata l’operazione per lo sgombero del centro Baobab che ospita centinaia di migranti.

All’alba di oggi, martedì 13 novembre, la polizia si è presentata, con i blindati, al Baobab, la struttura in piazzale Maslax nei pressi della stazione Tiburtina che ospita centinaia di immigrati, e ha invitato tutti a lasciare immediatamente l’area.

“Il presidio è circondato da blindati, hanno chiuso i cancelli e non consentono a nessuno di entrare o uscire dall’area. Raggiungeteci”, l’avviso dato su Facebook e su Twitter intorno alle 7 dagli attivisti all’interno della struttura dove la tensione è molto alta.

Ci sono almeno un centinaio di persone delle quali il Comune non si è ancora fatto carico”, hanno avvertito gli attivisti del Baobab che da giorni hanno aperto le porte del centro anche a decine di immigrati regolari, titolari di protezione umanitaria, che per effetto del decreto sicurezza, sono stati messi per strada dagli Sprar .