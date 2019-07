ROMA – Alta tensione in via Cardinal Capranica, nel quartiere Primavalle di Roma, per lo sgombero dell’ex scuola occupata. Blindati e circa 150 agenti in tenuta antisommossa sono schierati da domenica notte, pronti ad intervenire per liberare la grande struttura occupata da anni. I movimenti avevano annunciato un “muro popolare” contro lo sgombero e così stanno facendo: lanciano oggetti e appiccano roghi. Alcune decine di occupanti sono invece barricati dentro la struttura per scongiurare l’intervento delle forze dell’ordine.

All’interno della palazzina, un’ex istituto scolastico, vivono circa 300 persone, tra cui 80 minori. L’operazione ha preso il via da domenica sera, con l’arrivo della Polizia sul posto. La maggior parte degli occupanti, dopo aver accettato inizialmente una soluzione alternativa hanno fatto marcia indietro.

Al momento la situazione è tesa, i blindati della polizia cercano di farsi avanti nella via usando gli idranti per spegnere le fiamme di materassi e cassonetti appiccate dagli occupanti. E molti di loro si sono barricati all’interno dell’immobile e non sembrano disposti a cedere. “È un clima di guerra civile, l’hanno voluto loro”, afferma una donna, madre di tre figli, che non ha intenzione di lasciare l’edificio.

C’è stato un fitto lancio di oggetti dalle finestre dell’immobile contro i poliziotti. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti. Alcuni occupanti hanno incendiato anche dei copertoni e promettono “di resistere allo sgombero”.

“Sono 700 poliziotti incazzati, se non cediamo entrano e ci fanno male. Dobbiamo essere pronti a combattere, a resistere”, ha urlato al megafono una ragazza presente all’interno dello stabile. Un grande rogo di rifiuti è stato acceso anche all’esterno del’ex scuola. Dalla pira sale un fumo nero, visibile anche a distanza.

Attorno all’immobile le forze dell’ordine hanno creato un’ampia zona di protezione inaccessibile. Tutta l’area è blindata.

