ROMA – Alta tensione in via Cardinal Capranica, nel quartiere Primavalle di Roma, per lo sgombero dell’ex scuola occupata. Blindati e circa 150 agenti in tenuta antisommossa sono schierati da domenica notte, pronti ad intervenire per liberare la grande struttura occupata da anni. I movimenti avevano annunciato un “muro popolare” contro lo sgombero e così stanno facendo: lanciano oggetti e appiccano roghi. Alcune decine di occupanti sono invece barricati dentro la struttura per scongiurare l’intervento delle forze dell’ordine.

All’interno della palazzina, un’ex istituto scolastico, vivono circa 300 persone, tra cui 80 minori. L’operazione ha preso il via da domenica sera, con l’arrivo della Polizia sul posto. La maggior parte degli occupanti, dopo aver accettato inizialmente una soluzione alternativa hanno fatto marcia indietro.

La situazione si è fatta tesa, i blindati della polizia hanno cercato di farsi avanti nella via usando gli idranti per spegnere le fiamme di materassi e cassonetti appiccate dagli occupanti. E molti di loro si sono barricati all’interno dell’immobile e non sembrano disposti a cedere. “È un clima di guerra civile, l’hanno voluto loro”, afferma una donna, madre di tre figli, che non ha intenzione di lasciare l’edificio.

Altre decine di occupanti stanno uscendo dallo stabile. Sono in apparenza stranieri, molti spingono passeggini con bambini. La polizia al megafono continua a mandare messaggi tranquillizzanti: “Intanto uscite, poi si troveranno le soluzioni abitative”. Ma gli ormai ex occupanti sono disperati: “Ci è stato detto di uscire in 10 minuti”, altri mostrano alcuni documenti. Gli ex occupanti stanno radunando i loro averi nel cortile della struttura, dove sono presenti anche due squadre di polizia e carabinieri.

C’è stato anche un fitto lancio di oggetti dalle finestre dell’immobile contro i poliziotti. Le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti. Alcuni occupanti hanno incendiato anche dei copertoni e promettono “di resistere allo sgombero”.

“Sono 700 poliziotti incazzati, se non cediamo entrano e ci fanno male. Dobbiamo essere pronti a combattere, a resistere”, ha urlato al megafono una ragazza presente all’interno dello stabile. Un grande rogo di rifiuti è stato acceso anche all’esterno del’ex scuola. Dalla pira sale un fumo nero, visibile anche a distanza.

Una donna barricata sul tetto, sta trattando con polizia e carabinieri: “Sono italiana come voi, quale è la soluzione? Mettermi in mezzo alla strada. Arrestami, sai quanto cazzo me ne frega? Arrestami, almeno mangio tutti i giorni”, dice disperata. “Perché non mi rispondete? Quali sono le soluzioni alternative? Io non mi muovo. Qui c’è gente con il tumore, non potete mandarci via così”, dice ancora la donna. Intanto personale delle forze dell’ordine ha iniziato ad identificare gli occupanti.

Lo stabile di via Cardinal Capranica a Primavalle, dove il Campidoglio ha censito circa 200 persone in situazione di fragilità sociale, è ai primi posti nella lista di immobili da sgomberare in città stilata nei mesi scorsi dalla Prefettura di Roma. Il criterio scelto era di privilegiare nel cronoprogramma degli sgomberi gli edifici ritenuti pericolanti o quelli oggetto di contenziosi legali in essere.

“Nessuna tolleranza e nessuno sconto ai violenti che occupano, incendiano e attaccano le Forze dell’Ordine”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Lo stabile è pericolante, immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l’incolumità di donne e bambini. I cittadini romani e gli italiani meritano legalità. Stiamo recuperando anni di assenza”, ha aggiunto.

Attorno all’immobile le forze dell’ordine hanno creato un’ampia zona di protezione inaccessibile. Tutta l’area è blindata.

(Fonte: Ansa, Agi)