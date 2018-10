ROMA – Ancora dramma in metropolitana a Roma. Una donna è stata investita domenica mattina dalla metro nella stazione Castro Pretorio. A quanto ricostruito, si sarebbe lanciata sui binari al passaggio del convoglio della linea B.

La donna, una peruviana di 43 anni, è rimasta incastrata sotto al treno ed è stata poi liberata dai vigili del fuoco. Trasportata d’urgenza in ospedale versa in condizioni piuttosto gravi ma non rischia la vita.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha ascoltato testimoni e vagliato le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Si ipotizza il gesto volontario.

