Roma, si ferisce in casa con un coltello, poi scende in strada insanguinato: muore pochi minuti dopo in ospedale

Roma, quartiere periferico di Primavalle. un uomo di 38 anni si ferisce in casa più volte con un coltello, poi scende in strada insanguinato: muore pochi minuti dopo in ospedale

di redazione Blitz

Pubblicato il 27 Aprile 2022 - 19:05