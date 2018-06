ROMA – Dolore per la morte di Simone Martyniak. Il 18enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale su ponte Marconi a Roma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Frequentava l’Istituto Professionale di via dei Papareschi.

L’istituto scolastico è in lutto: “La comunità scolastica è sconvolta e addolorata per la tragica perdita di Simone. Il giorno 4 giugno si osserverà un minuto di silenzio al suono della campanella delle ore 10.00 in memoria dell’alunno”.

Simone Martyniak giocava nella Lazio calcio a 5. Così la società di futsal ha ricordato il suo atleta: “Ci sono cose che non si possono accettare né capire e questa è una di quelle. Simò, fai buon viaggio e che ti sia lieve la terra”.

L’incidente è avvenuto su ponte Marconi mentre Simone si trovava a bordo del suo scooter che si è scontrato con un’Audi.