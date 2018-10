ROMA – Circolazione sospesa sulla tratta Piramide-Laurentina della metro B di Roma a causa della presenza di rami d’albero sulla linea all’altezza della stazione Marconi. Lo annuncia l’Atac.

L’intera ferrovia locale Roma-Lido, che collega il centro della Capitale con il litorale, è stata interrotta a causa del maltempo. Poco fa era stato interrotto il servizio sulla tratta Porta San Paolo-Acilia per la presenza di rami sui binari a Tor di Valle.

Raffiche di vento a Roma. Fino a questa mattina, a quanto si apprende, sono stati effettuati 180 interventi per la caduta rami di notevoli dimensioni di cui 60 riconducibili a privati. Interventi anche sugli alberi. Un platano risulta caduto a via Carlo Felice, due lecci a Villa Borghese e un altro platano a via Satrico. L’attività mattutina del servizio giardini ha riguardato maggiormente il verde privato. A causa della caduta di rami e alberi molte risultano essere le auto danneggiate.

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia dovrebbe portare un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio. Secondo gli ultimi modelli meteorologici a disposizione degli esperti del Dipartimento della Protezione civile, piogge, temporali e venti forti subiranno un ulteriore incremento a partire dalle 15. In particolare, sono attese precipitazioni persistenti e diffuse su tutto il nord Italia, con quantitativi importanti su Alpi, prealpi e zone pedemontane. Piogge e temporali anche su tutto il centrosud, dove a preoccupare maggiormente sono però i venti, attesi da burrasca a tempesta nelle prossime ore.