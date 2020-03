ROMA – Un 38enne iraniano è stato arrestato a Roma dalla Polizia per i reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno notato l’uomo aggirarsi in zona San Lorenzo senza un’apparente motivazione. Quando lo hanno avvicinato, si è mostrato da subito insofferente ed aggressivo nei confronti degli operatori.

A quel punto i poliziotti hanno accertato che era in possesso di alcune migliaia di euro, oltre che di un grammo di sostanza stupefacente del tipo “metanfetamina”. Vistosi scoperto e non riuscendo a sottrarsi al controllo, l’uomo ha provato a colpire ripetutamente il capo sul manto stradale e, nel tentativo di bloccarlo, uno degli operatori ha subito un violento e perdurante morso ad una falange della mano, che ha provocato una copiosa fuoriuscita di sangue. Con non poca fatica il cittadino iraniano è stato bloccato per la propria ed altrui incolumità.

Una volta ricondotta la situazione alla calma, gli operatori si sono adoperati per rintracciare l’abitazione dello straniero e, nella successiva perquisizione domiciliare, hanno sequestrato ulteriori 14 grammi di metanfetamina (del tipo “shaboo”) oltre che 84 grammi di oppio.

Al termine dell’operazione l’uomo è stato arrestato e sanzionato ai sensi della normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Il giudizio direttissimo, avvenuto in videoconferenza dagli uffici della Questura, lo ha condannato alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione. (fonte AGI)