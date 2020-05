Roma, guardia giurata spara alla ex moglie e al figlio. Poi tenta il suicidio. Sono tutti gravi (Foto archivio Ansa)

ROMA – Tragedia a Roma, nel quartiere Primavalle. Nicola Russo, ex guardia giurata di 67 anni, ha ucciso a coltellate e colpi d’arma da fuoco la ex moglie, Gerarda di Gregorio, di 63 anni, e ferito il figlio di 44 anni. Poi si è tolto la vita.

Entrambi, moglie e marito sono morti a poche ore dalla sparatoria. E’ invece ancora ricoverato, in gravi condizioni al Policlinico Gemelli, il 44enne figlio della coppia.

L’uomo, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe aperto la porta della sua abitazione in via Francesco Maria Torrigio alla moglie e al figlio che erano andati lì per recuperare alcuni effetti personali.

Dopo una lite, avrebbe prima accoltellato e poi sparato alla donna. Il figlio, intervenuto per difendere la madre, sarebbe stato a sua volta raggiunto da un colpo di pistola.

Dopo aver tentato di uccidere entrambi il 67enne si è sparato. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia di stato. (Fonte: Agi).