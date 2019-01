ROMA – Agguato giovedì mattina alle 8.50 davanti a un asilo nido di Roma, in via Castiglion Fibocchi alla Magliana. Un uomo a bordo di un’autovettura è stato avvicinato da una moto e il conducente, casco nero in testa, gli ha sparato con un’arma da fuoco colpendolo alla testa. Poi è scappato a bordo dello scooter.

La vittima, 35 anni, ha numerosi precedenti penali per i reati di usura, estorsione e rapina, detenzione abusiva di armi e di stupefacenti. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. L’uomo aveva appena lasciato la figlia all’asilo.

Le sue condizioni sono gravissime. Dopo aver lasciato la figlia all’asilo era appena risalito in macchina quando è stato affiancato da uno scooter con in sella due persone con giubbotti neri e cappucci rossi che gli hanno sparato quattro colpi di pistola. È caccia all’uomo in tutto il quartiere: al momento è stata una fermata una persona che corrisponderebbe alla descrizione, non è però ancora confermato che sia ricollegata alla vicenda.