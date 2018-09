ROMA – Sparatoria a Roma. E’ successo in via Casilina alle 12 di lunedì 3 settembre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Telefonate giunte alle forze dell’ordine, da svariati quartieri che vanno dal Pigneto, a San Giovanni fino a Torre Maura. C’è anche anche un ferito arrivato al Policlinico Casilino da solo, a bordo di una Smart.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia Casilina. I militari, che piantonano il ferito all’ospedale, hanno fatto partire le indagini, senza escludere nessuna pista. Sul posto anche il Nucleo Operativo di via in Selci per i rilievi scientifici e alla ricerca anche dei bossoli esplosi dalle armi fumanti.

In corso accertamenti anche per capire se ci sono altre persone rimaste ferite nella sparatoria. Ieri, nella notte tra il 2 e il 3 settembre in via Camillo Manfroni, a Torpignattara, un ragazzo di 31 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco.