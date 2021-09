Roma, sparatoria in strada a Tor Bella Monaca: colpiti due giovani, sono gravissimi (f

Sparatoria in strada a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Dalle prime informazioni, due giovani sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco mentre erano seduti sul ciglio della strada. I colpi sarebbero stati esplosi dal finestrino di un’auto in corsa.

Tor Bella Monaca, sparatoria in via dell’Archeologia

Le vittime, due ventenni, centrati da diversi colpi di pistola, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e le loro condizioni sarebbero gravi, scrive Il Messaggero. La sparatoria è avvenuta in via dell’Archeologia.

Almeno 9 colpi esplosi

Tutto è accaduto intorno alle 14 di oggi, 8 settembre: nove i colpi esplosi. I due feriti sono stati trasportati uno al Casilino e l’altro a Tor Vergata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Frascati che stanno indagando per cercare di ricostruire l’accaduto. Al vaglio degli investigatori, scrive ancora Il Messaggero, alcune telecamere della zona.