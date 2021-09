Sparatoria in strada a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Dalle prime informazioni, due giovani di 22 anni sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco mentre erano seduti sul ciglio della strada. I colpi sarebbero stati esplosi dal finestrino di un’auto in corsa.

Articolo aggiornato alle ore 17:44.

Tor Bella Monaca, sparatoria in via dell’Archeologia

Le vittime, centrati da diversi colpi di pistola, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e le loro condizioni sarebbero gravi, scrive Il Messaggero. La sparatoria è avvenuta in via dell’Archeologia. I feriti, entrambi con precedenti, sono uno nato in Italia ma di origini maghrebine, l’altro nato in Egitto. Il ragazzo nato in Italia ha una ferita alla spalla destra e non è in pericolo di vita, l’altro ha una ferita all’addome e le sue condizioni sono più critiche.

Almeno 9 colpi esplosi

Tutto è accaduto intorno alle 14 di oggi, 8 settembre: nove i colpi esplosi. I due feriti sono stati trasportati uno al Casilino e l’altro a Tor Vergata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Frascati che stanno indagando per cercare di ricostruire l’accaduto. Al vaglio degli investigatori, scrive ancora Il Messaggero, alcune telecamere della zona. I carabinieri non escludono nessuna pista sul movente di quanto accaduto ma certamente non escludono neanche l’ipotesi che vi siano collegamenti con ambienti criminali.