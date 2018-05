Roma, sparatoria nella notte in piazza della Radio

ROMA – Una sparatoria [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì 22 maggio in zona Marconi, a Roma, nei pressi di piazza della Radio. Ancora non si conoscono i dettagli dell’episodio che sarebbe avvenuto però intono all’una di notte.

Molti residenti della zona, questa mattina, sui social si sono detti spaventati. “Ma cosa sta diventando Marconi?” si legge su Facebook. Qualcun altro commenta amaro: “Non abbiamo nulla da invidiare al Bronx”.