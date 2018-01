ROMA – Sparatoria in strada vicino alla stazione Termini a Roma. Un uomo, originario dell’Ecuador, è stato ferito ad una gamba intorno alle 5.30 del mattino del 12 gennaio. Secondo le testimonianze, un uomo è arrivato e ha esploso diversi colpi di pistola in strada per poi sparire a piedi. L’uomo gambizzato è stato soccorso e portato in ospedale.

La polizia indaga sull’accaduto e non si esclude che l’uomo, un 38enne dell’Ecuador, sia stato ferito al culmine di una lite tra stranieri. Alcuni testimoni avrebbero parlato di due colpi esplosi durante la sparatoria in strada, ma gli investigatori non hanno trovato al momento bossoli, scrive Il Messaggero.

L’uomo è stato trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 20 giorni. Si trova ora al commissariato Viminale per essere ascoltato dagli investigatori che stanno indagando sulla vicenda.