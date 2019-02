ROMA – E’ in gravi condizioni Manuel Mateo Bortuzzo, il giovane nuotatore di Treviso rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco a Roma, fuori da un pub in piazza Eschilo, all’Axa, zona sud di Roma. Il 20enne sarebbe estraneo a una rissa avvenuta poco prima in un pub. Gli spari sarebbero partiti da uno scooter con a bordo due uomini. Al momento non si esclude che ci sia stato uno scambio di persona e che a sparare possa essere stato qualcuno coinvolto nella rissa.

In un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza nella piazza si vedrebbero dei fari in lontananza e poi il ragazzo che si accascia a terra, accanto a un amico. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Ostia e della Squadra mobile.

Il giovane è stato colpito a un fianco e a trovarlo agonizzante, riverso nel centro della piazza, sono stati gli uomini di una pattuglia delle volanti, chiamata per sedare una rissa. A quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo era diretto in quel locale, ma poi proprio a causa della rissa non è entrato. Una volta arrivati, gli agenti l’hanno portato prima all’ospedale Grassi e poi al San Camillo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata, dopo essere stato sottoposto a un intervento d’urgenza per bloccare l’emorragia interna al torace provocata dal proiettile, che si sarebbe fermato su una vertebra.

Il giovane dovrà poi affrontare anche un’operazione neurochirurgica. Solo al termine delle due operazioni i medici potranno stabilire le effettive condizioni del ragazzo e il suo recupero.