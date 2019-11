ROMA – Spari in una tabaccheria alla periferia di Roma durante una rapina. E’ accaduto in via Antonio Ciamarra, tra la Romanina e Cinecittà. Dalle primissime informazioni, sembra ci sia stato un conflitto a fuoco tra il tabaccaio e i due rapinatori e uno è morto. Le notizie però, al momento, sono ancora frammentarie. Sul posto la polizia.

Aveva 69 anni ed era italiano il bandito rimasto ucciso. Il suo complice, arrestato, di anni ne ha 58, anch’egli italiano. Da una prima ricostruzione, i due rapinatori sarebbero entrati entrambi armati poco dopo le 19 nell’esercizio commerciale il cui titolare è un cinese di 56 anni, che avrebbe reagito. Da lì sarebbe nata una colluttazione nella quale sarebbero partiti almeno due colpi di pistola, uno dei quali ha ucciso il rapinatore 69enne. Ferito ad un fianco e a una gamba il titolare del locale, soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire chi ha premuto il grilletto e se i colpi, come sembra, siano stati esplosi da un’unica pistola. In quel momento nel bar tabacchi c’era anche un poliziotto libero dal servizio che sarebbe intervenuto bloccando l’altro rapinatore.

La polizia, una volta giunta sul posto, ha trovato fuori dal locale uno scooter ancora acceso che probabilmente i rapinatori avrebbero usato per fuggire.

Fonte: Ansa, Agi.