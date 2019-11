ROMA – Reclutavano giovani donne, anche minorenni, in Nigeria, che venivano trasportate in Libia con camion o bus e da lì, attraverso barconi, portate sulle coste italiane per farle prostituire. La banda, composta da almeno 11 soggetti di nazionalità nigeriana, è stata arrestata. Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 14 novembre, i poliziotti della Squadra Mobile di Roma stanno eseguendo altrettante misure cautelari emesse dal gip di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Gli undici destinatari, tutti di nazionalità nigeriana, dovranno rispondere a vario titolo e in concorso delle seguenti ipotesi di reato: tratta di esseri umani, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù.

L’attività investigativa ha permesso di accertare la rotta seguita dagli organizzatori. Una volta sbarcate in Italia le ragazze si allontanavano dai centri d’accoglienza per raggiungere le varie “ghost mommy” che le avviavano poi alla prostituzione nella Capitale.

Fonte: Ansa