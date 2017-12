ROMA – Per l’estate 2018 la sponda del Tevere nei pressi di ponte Marconi diventerà una spiaggia, sul modello Parigi, anche con campi sportivi. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, presentando in Campidoglio il progetto riqualificazione del Tevere.

“Il Tevere è il fiume che attraverso Roma, ma purtroppo non rappresenta una parte viva e pulsante della città a differenza di molte città europee -ha detto la Raggi – per questo per la prossima estate ci sarà un progetto che riguarderà un’area di diecimila metri quadrati vicina a a Ponte Marconi con una spiaggia e campi sportivi”.

La zona è già stata bonificata e da lì, questa l’intenzione del Campidoglio, inizierà il percorso di recupero del Tevere.

“Abbiamo già fatto – ha continuato il sindaco di Roma – la bonifica, per ripulire la zona da rifiuti e dalle erbacce. Ora è un’area libera, pulita e decorosa e stiamo lavorando per la successiva riqualificazione. Questo è l’inizio di un percorso attraverso cui pezzo dopo pezzo la città di Roma cercherà di riappropriarsi delle sponde del fiume, fino a questo momento di competenza della Regione. E’ un progetto concreto che vuole uscire dalla logica dell’emergenza. E’ un progetto che punta a far riappropriare i cittadini del Tevere in maniera permanete”.

“Fin dall’inizio del nostro mandato – ha concluso la Raggi – abbiamo voluto occuparci del Tevere su cui risono tanti soggetti che hanno competenze, tra cui la Regione Lazio e l’autorità di Bacino. Abbiamo riunificato questi soggetti per parlare di progetti concreti attraverso l’ufficio speciale Tevere”.