ROMA – Stanno per essere completati i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere, fortemente voluta dalla sindaca Virginia Raggi. Sulla sponda del fiume, nei pressi di ponte Marconi, sorgerà una spiaggia, sul modello Parigi, anche con campi sportivi.

L’annuncio della Raggi risale a dicembre scorso e il progetto si sarebbe dovuto inaugurare il 29 giugno, festa del patrono di Roma. Ma a fine luglio sotto ponte Marconi c’è chi dice che regni ancora il degrado.

Secondo quanto trapela dal Campidoglio, però, mancherebbe solo la finitura dei viali di accesso e il posizionamento della sabbia. L’apertura è prevista dunque entro agosto. La spiaggia sul Tevere sarà fruibile già da quest’estate un po’ sulla scia degli stabilimenti anni ’60.

“Idee bizzarre per riempire il sempre più evidente vuoto programmatico M5S”, aveva sentenziato pochi giorni fa il consigliere Pd Orlando Corsetti. “Una beffa – aveva aggiunto – perché lo pseudo progetto balneare verrà inaugurato sul finire della stagione, riveduto e ridimensionato. Un po’ di fumo negli occhi dei cittadini per nascondere l’ennesima promessa non mantenuta”.