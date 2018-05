Roma, in arrivo Starbucks e Abercrombie: la mappa delle griffe in centro

ROMA – Roma, aprono i negozi più cool: dalla Starbucks ad Abercrombie & Fitch, ecco la mappa delle griffe che apriranno nuovi store a breve in centro.

Si parte da Apple, pronto ad aprire uno store in via del Corso nello splendido Palazzo Marignoli, alle spalle di piazza San Silvestro. Il taglio del nastro, atteso da mesi, potrebbe arrivare già prima dell’estate visto che i lavori al piano terra della prestigiosa dimora sono ormai agli sgoccioli.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

In via Condotti verrà inaugurato il nuovissimo store Rolex su due piani che potrebbe aprire entro i primi giorni di giugno nei locali che furono di Ferretti e Miu Miu, all’angolo con via Belsiana.

Su piazza Venezia potrebbe arrivare l’abbigliamento di Abercrombie & Fitch mentre la stazione Termini e piazza di Spagna aspettano il via libera per portare a Roma il caffè di Starbucks. Anche via Veneto cala i suoi assi, puntando tutto sul made in Italy grazie all’alta Sartoria Rossi, fresca di inaugurazione.

Nuovi arrivi anche in piazza di Spagna dove sta approdando Philippe Model, dallo stile inconfondibile per le collezioni di sneakers e di accessori per uomo e donna: si tratta del secondo punto vendita in Italia, dopo quello di Milano, mentre in via del Babuino arrivano Kenzo e Corneliani.