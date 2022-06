A Roma riapre la stazione di Vigna Clara dopo oltre 30 anni. Il primo treno, dopo il lungo stop, è partito la mattina di oggi, lunedì 13 giugno. Ad inaugurare la ripartenza il Regionale 5980.

L’attivazione della linea Vigna Clara – Valle Aurelia sarà un punto di svolta per la circolazione: è atteso un aumento dei treni visto che, ad oggi, sono previste solo 9 corse al giorno.

Roma, stazione Vigna Clara riapre dopo 30 anni: venne inaugurata per i mondiali di calcio del 1990

La stazione di Vigna Clara fu inaugurata in occasione dei mondiali di calcio del 1990 a Roma e venne utilizzata solo per otto giorni. Ci fu poi l’ipotesi di riaprirla per il Giubileo del 2016. Nel 2021 il Campidoglio annunciò la ripresa dell’operatività a marzo del 2022. Dopo autorizzazioni e prove generali oggi è ripartito il primo treno. La tratta servirà a connettere il quadrante nord della città con la metro A e con la Fl3 Roma-Viterbo, quindi con Ostiense e Tiburtina, in meno di mezz’ora.

Gualtieri: “E’ una giornata importante per la mobilità a Roma”

È una giornata davvero importante per la mobilità a Roma. Prima il corridoio laurentino della mobilità e adesso la stazione di Vigna Clara, dove i cittadini potranno prendere il treno e arrivare in nove minuti a Valle Aurelia”. A dirlo è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all’inaugurazione della stazione ferroviaria. Con lui c’era anche Daniele Torquati, il presidente del quindicesimo municipio della Capitale.

“Non vedo l’ora di prendere il treno. Sappiamo che questo è un punto di partenza – ha aggiunto Gualtieri – sarà necessario incrementare il numero delle corse, la frequenza e chiudere l’anello ferroviario. Oggi però è davvero una giornata bellissima per il trasporto pubblico”, conclude il sindaco salendo sul treno delle 13:50 alla stazione in direzione Valle Aurelia.