A Roma uno studente di 27 anni è precipitato dalla finestra dal settimo piano del palazzo in cui abita

Uno studente italiano di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Roma dopo essere precipitato dalla finestra della cucina dell’appartamento in cui vive, al settimo piano del palazzo.

L’incidente è avvenuto la mattina di mercoledì 26 agosto in uno stabile di via Scandriglia, vicino a viale Libia.

Le indagini

Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione viale Libia e della compagnia Parioli. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude nessuna pista. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo.

Attualmente il giovane, studente fuori sede, è in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni Addolorata. (Fonti: Ansa, Agi)